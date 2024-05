Ein Cover sagt viel über die Musik, die drinnen steckt. Auf dem neuen Album der Gruppe Rote Augen sind nur die sechs Musiker zu sehen, einige davon nicht mehr ganz jung. Das hat durchaus Vorteile, sind durch ältere Herren schon länger musikalisch sozialisiert und können aus dem Vollen der Vergangenheit schöpfen. „Augenblicke“ heißt das zweite Album der Grazer Band rund um Matthias Krejan, der schon bei legendären Bands wie The Sado Maso Guitar Club oder The Incredible Staggers am Werk war. Vergangenheit bedeutet aber nicht Retro, davon sind Rote Augen weit entfernt, auch wenn sie eine Affinität zum Sound der 60er- und 70er-Jahre nicht abstreiten können – und wollen. Das Sextett schafft mühelos die Quadratur des Kreises: Der musikalische Rückwärtsgang trübt nicht den Blick auf das Heute. Das Fundament ist zwar knackiger Rock, aber ohne breitbeiniges Old-School-Gehabe. Die Texte sind auf Deutsch, und auch hier gelingt eine lässige Gratwanderung: in den Songs wird die Welt weder erklärt noch banalisiert. „Ich bin ein altes Schiff“ heißt ein Track. Mag sein, aber der Motor ist ziemlich neu.

Albumtipp: Rote Augen. Augenblicke. Nette Alte Dame Records.

Dass das Ehepaar Georg Altziebler und Heike Binder einen Gutteil des Jahres in der Wüste Kaliforniens verbringt, ist auch dem neuen Album „Ghost Ranch“ anzuhören. Die zutiefst melancholischen, aber nie trostlosen Elegien haben hier eine neue Dimension erreicht, greifen ganz tief in die Emotionstruhe, wo Verkarstungen, Vereinsamung, aber auch unfassbare Schönheiten lagern. Der Folk-Noir von Son of the velvet rat ist keine aufgesetzte Haltung, sondern Lebensweg und -haltung. Und die endlosen Highways sind keine Klischee-Huldigung, sondern Formmaterial für Songs, die sich voll stolzer Erhabenheit den Unebenheiten des Lebens stellen. Hochkarätige Unterstützung bekamen Altziebler/Binder diesmal vom Ausnahme-Gitarristen Marc Ribot und Sängerin Jolie Holland.

Albumtipp: Son of the velvet rat. Ghost Ranch. fluffandgravy.com

Son of the velvet Rat (Georg Altziebler & Heike Binder) © Marija Kanizaj

Sie haben bereits hunderte Konzert miteinander gespielt, sind beide brillante Gitarristen, die ohne Kraftmeierei auskommen, jetzt liegt das zweite gemeinsame Album des steirischen Blues-„Sir“ Oliver Mally und des deutschen Gitarreros Peter Schneider vor. „Almost There“ heißt es, Untertitel „Blues & Songs“. Die beiden haben zwar den Blues in ihrer DNA, dessen Grenzen aber längst gesprengt. Die Songs knarzen, swingen, rumpeln, entziehen sich jeder Glattheit, die Stimme von Oliver Mally hat eine knurrige Alterspatina erreicht. Unbedingt hervorzuheben ist auch die fantastische Aufnahmetechnik. Die Songs auf dem Album klingen so nah und greifbar, als würden Mally und Schneider nicht vom Tonträger kommen, sondern vor einem sitzen und in die Saiten greifen. Ein Höhepunkt von vielen: Das zart-intensive, unfassbar schöne „Everybody knows“ (nicht der Cohen-Song), in dem Mally auch seine literarischen Qualitäten als Texter voll ausspielt.

Albumtipp: „Sir“ Oliver Mally/Peter Schneider. Almost there. Blind Rope Records.

Sir Oliver Mally (rechts) und Peter Schneider © KK

Was für ein großartiger Albumtitel! „my therapist says you‘re an asshole“ heißt die Debüt-EP der Grazerin und Wahl-Wienerin Fraeulein Astrid, die – siehe Titel – eine tiefe Auseinandersetzung mit sich selbst und den eigenen Lebenswelten ist. Trotz Dunkelheit, die die Songs in sich tragen, kommt die synthielastige Musik luftig und mit einem ironischen Augenzwinkern daher. Die Therapiesitzung enthält auch viel punkige Frechheit und kontrastiert wunderbar mit der filigranen Stimme des wandelbaren Fraeuleins.

Albumtipp: Fraeulein Astrid. my therapist says you‘re an asshole. Fraeulein Records. EP-Release-Show: 18. Mai, Orpheum Extra.