Wie beginnt man eine Hymne? Herwig Zamernik alias Fuzzman benötigte einige Umwege und Irrläufer, bis er eine für ihn befriedigende Antwort fand: „Dass eine Hymne etwas Umarmendes und Inklusives ist; ohne sich auf dem schrecklichen nationalistischen Stolz auszuruhen.“ So eine Hymne hat er im Auftrag der Wiener Festwochen komponiert und getextet; in Zusammenarbeit mit Alexander Kranabetter. Nach einem Zoom-Gespräch mit dem neuen Festwochen-Intendanten Milo Rau, sagte er zu. Die Hymne bildet das Herzstück der Ausrufung der „Freien Republik Wien“ bei der Eröffnung der Festwochen am kommenden Freitag auf dem Wiener Rathausplatz. Es blieb nicht bei der Hymne: Zamernik ist auch der musikalische Leiter des Spektakels und Fuzzman & The Singin’ Rebels führen mit Komplizinnen und Komplizen wie Pussy Riot, Bipolar Feminin, Voodoo Jürgens, Gustav, Paula Carolina und Monobrother durch den Abend, der live ab 21.20 Uhr in ORF 2 übertragen wird.