Das wird so manche Schülergruppe freuen, der Weg zum Erzherzog führt über das Wappentier des Social-Media-Universums: ein Waschbär, ausgestopfter Bewohner des angrenzenden Jagdmuseums. Apropos Universum, in wenigen Metern durchschreitet man hier ganze Welten: Alexander von Humboldt, die Romantik, die Erfindung der Dampfmaschine, Mary Shelleys Frankenstein, geschrieben im Jahr 1816, das düstere Jahr ohne Sommer: Nach dem Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora ein Jahr zuvor, kämpft man auch in der Steiermark mit Missernten. Ein gewisser Erzherzog Johann verteilt mit seiner „Kartoffelunterstützungsanstalt“ die Knollen, um die Lage zu entschärfen. Die Kuratierenden Karlheinz Wirnsberger, Barbara Müller und Martina Zengerer haben den Gang zu den Ausstellungsräumlichkeiten gut genutzt, sie skizzieren kurzweilig und dicht die Welt und die Umwälzungen des 19. Jahrhunderts.