Nachdem bei Philipp Jelinek eine akute Charakterzerrung diagnostiziert wurde, sind jetzt im ORF also diverse Stars als Vorturnerinnen und Vorturner aktiv. Und da hat Andreas Goldberger, der frühere Skispring-Star und Lieblingslausbub der Nation, einen ziemlichen Stern gerissen. Zum einen ist „Goldi“ offenbar nicht mehr gut in Form und hat sich mühsam durch die Übungen geschnauft. Besonders in die (Turn-)Hose gegangen ist aber eine Augenübung, die er vorzeigte und schelmisch anmerkte, dass man diese Art der Gesichtsgymnastik auch „draußen“ gut brauchen könne, um Frauen hinterherzuschauen.