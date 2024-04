Ein zweiter Bürgerkrieg in den USA war noch nie so wahrscheinlich wie nach der Ära Trump. Umso provokanter ist damit Alex Garlands neuer Film „Civil War“, der dieses Szenario ins Kino bringt. Die Geschichte folgt der erfahrenen Kriegsfotografin Lee Smith, unterkühlt gespielt von Kirsten Dunst. Der Krieg zwischen den Rest-USA eines autoritären Präsidenten, den Western Forces von Kalifornien und Texas und den Sezessionisten der Florida Alliance tobt schon länger. Washington, D.C. ist kurz vor dem Fall. Genau dorthin will Lee zusammen mit dem Journalisten Joel für ein letztes Interview. Auf den Straßen von New York rettet sie die blutjunge Fotografin Jessie vor einer Bombenexplosion, die sich ihnen anschließt, ebenso wie der Reporter-Veteran Sammy.