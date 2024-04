Nach Sänger Tom Neuwirth in „Luziwuzi“ gibt auch Rapperin Yasmin Hafedh aka Yasmo ihr Theaterdebüt am Wiener Rabenhoftheater – mit einer feministischen Version des 1862 uraufgeführten Nestroy-Klassikers „Häuptling Abendwind oder Das gräuliche Festmahl“ von Johann Nestroy. Die 33-Jährige interpretiert das Stück neu: „Da stecken viele Sachen drinnen, die im 21. Jahrhundert nicht mehr gehen. Ich habe mich gleich berufen gefühlt, das umzuschreiben. Meine Perspektive war: Wer sind aktuell die Häuptlinge? Was bekämpfen sie? Was wollen sie bewahren? Ich thematisiere nun Selbstermächtigung von Frauen, Generationenkonflikte. Ich habe mich von Jelineks ‚Häuptling‘ inspirieren lassen“, sagt die Autorin, Poetry-Slammerin und Musikerin. Sie inszeniert den Abend und wird auch selbst auf der Bühne stehen: „Ich spiele den Kommentar. Als Autorin kam mir der einfache Kunstgriff in den Sinn: Ich kommentiere die Szenen.“