Kronprinz Rudolf hat sich und seine Geliebte Marie Vetsera gar nicht erschossen. Sein Vater Franz Joseph hat der Welt bloß einen Bären aufgebunden, damit die beiden in Amerika ungestört ein neues Leben führen können. Derart dreister alternativer Geschichtsschreibung bedient sich das „Romantic Musical in zwei Akten“ „Marinka“ von Emmerich Kálmán. Wien lag in Trümmern und die Atombombe auf Hiroshima war bereits in Vorbereitung, als es am 18. Juli 1945 am Broadway in New York uraufgeführt wurde. Trotz dieses „Timings“ und gemischter Kritiken wurde das Stück ein Publikumshit. Dann verschwand es.

Leicht belämmerter Kronprinz

Am Donnerstag erlebte „Marinka“ an der Oper Graz seine späte österreichische Erstaufführung. Es handelt sich im Wesentlichen um dieselbe Produktion, die 2016 an der Komischen Oper in Berlin im Rahmen einer Aufführungsserie seltener Werke Kálmáns stattgefunden hatte. Sowohl die musikalische Leitung durch Koen Schoots als auch die beiden Hauptrollen, Ruth Brauer-Kvam (Sopran) als schnippische Baronesse und Peter Bording (Bariton) als Urenkel von Rudolfs Leibfiaker Josef Bratfisch, blieben von damals. Dazu gesellten sich Tenor Matthias Koziorowski in der Rolle des im Stück leicht belämmert konzipierten Kronprinzen und Anna Brull (Mezzosopran) als „sündige“ Gräfin Landowska.

Auf knapp eineinhalb Stunden gekürzt, auf vier tragende Gesangsrollen reduziert und von jeglichem szenischen Brimborium befreit, erweist sich „Marinka“ – so der im Stück behauptete „wahre“ Spitzname Rudolfs für die Vetsera – als amüsante musikalische Zeitreise in eine nur zum Teil fiktive Vergangenheit. Kálmán verquirlte für sein Exilwerk schmissige Melodien aus bereits existierenden Operetten mit Halbfertigem aus einem nie realisierten Widerstandsmusical. Einzig den ohne Weiteres in der Tourismuswerbung einsetzbaren Ohrwurm „Only One Touch of Vienna“ schrieb Kálmán extra für „Marinka“. Heraus kommt ein wildes Gebräu aus Walzerseligkeit, Csárdás und angejazzten Broadway-Texturen. Das ist nicht unoriginell; man versteht aber, was die New Yorker Kritiker der ersten Stunde mit „tasty schmaltz“ gemeint haben dürften.

