Es geschieht nicht alle Tage, dass sich ein ganz Großer des Jazz in die südsteirischen Hügel verirrt. Da es sich herumgesprochen hatte, dass kein Geringerer als John Scofield sein aktuelles Projekt „Yankee Go Home“ in St. Ulrich in Greith präsentieren würde, war das Greith-Haus am Sonntag bis auf die letzten Stehplätze ausverkauft. Der 72-Jährige und seine Mitstreiter Jon Cowherd am Klavier und an der Orgel, Vincente Archer am Kontrabass und Josh Dion am Schlagzeug, verwöhnten das Publikum mit einem fast zweistündigen Set, das – in paradoxer Logik zum Bandnamen – ganz von Americana geprägt war.