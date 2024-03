„Wer zahlt, schafft an“, ist eine alte Weisheit. Dass das bei öffentlichen Inseraten auch so ist, ist jedoch ein Irrglaube, wie auch die FPÖ laut den kürzlich bekannt gewordenen Strache-Chats aus der Zeit der letzten blau-türkisen Regierung zur Kenntnis nehmen musste. Da ärgerte sich 2019 die damalige Parteispitze in WhatsApp-Chats, dass ausgerechnet Medien in ihrem eigenen Dunstkreis trotz Inseraten-Buchungen nicht ausreichend willfährig agierten.