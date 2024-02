„Wir freuen uns sehr über das große Interesse aus Slowenien, und dass die Ausstellung nun hier zu sehen ist.“ Der Vorstand der Maria-Lassnig-Stiftung und ehemalige Leiter der Neuen Galerie Graz, Peter Pakesch, ließ es sich nicht nehmen, persönlich zur Pressekonferenz nach Laibach zu reisen. Denn die als Maria Eleonora Gregorc am 8. September 1919 im Kärntnerischen Kappel am Krappfeld als lediges Kind geborene Künstlerin ist zum ersten Mal in einer Einzelausstellung in Slowenien zu sehen. Uršula Cetinski, die Generaldirektorin des Laibacher Veranstaltungszentrums Cankarjev dom, wollte anlässlich des zehnten Todesjahres der international renommierten Künstlerin unbedingt einen Einblick in ihr Werk geben. In Kooperation mit der Stiftung, dem Österreichischen Kulturforum, der Neuen Galerie Graz und sixpackfilm gelang dies schließlich.