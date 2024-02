Erika Pluhar empfängt in ihrem Haus am Wiener Stadtrand. Dass sie daheim ist: fast ein kleines Wunder, rund um ihren Geburtstag am 28. Februar ist sie mit Auftritten gut gebucht. „Kaum werde ich 85, gibt es den ersten Hype meines Lebens um mich“, amüsiert sie sich. Das ist allerdings schwer untertrieben.

„ÖVP, SPÖ, Neos, Grüne sollen sich gegen den Kickl zusammentun und ihn verhindern. Nachher können sie dann wieder streiten.“ © Christoph Kleinsasser

Pluhar-Porträt von 1981 - damals war sie auch bereits als Sängerin erfolgreich. © IMAGO / United Archives / Kpa Via Www.imago-images.de