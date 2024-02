Das Uninteressanteste, das man über einen Theaterabend schreiben kann? Dass er zu lang war. Aber natürlich muss genau das hier festgestellt werden: Der „Heldenplatz“, den Frank Castorf am Burgtheater inszeniert hat, ist viel zu lang. Fast unerträglich lang. Mit endlosen Monologen und viel schrillem Gehampel. Und trotzdem geht man nach fünfeinhalb Stunden, nach jubelndem Applaus für das fantastische Schauspiel-Sextett, nach Buh-, aber auch Bravorufen für den Regisseur und sein Leading Team müde, aber auch enorm erfrischt aus dem Theater.

„Umbringen sollt ma Ihnen“

Nicht nur Wien hat diesem „Heldenplatz“ mit Spannung entgegengeblickt. Schließlich hatte Thomas Bernhards Stück über eine jüdische Familie und ihr Zerbrechen an Österreichs unhinterfragtem Opfermythos im „Bedenkjahr“ 1988 für den größten Theaterskandal der Zweiten Republik gesorgt: Diese sah sich da mit Aussagen wie „Es gibt jetzt mehr Nazis in Wien als ‘38“ oder „Alles hier ist der Niedrigkeit ausgeliefert und erstickt an jedem Tag in Gemeinheit und Heuchelei“ konfrontiert. Boulevard und Politik liefen Sturm gegen die Uraufführung 50 Jahre nach dem „Anschluss“, Thomas Bernhard wurde auf der Straße bedroht: „Umbringen sollt ma Ihnen“.

Der Satz ist jetzt - vor dem Schwarzweißbild einer Nazi-Massenversammlung, neben Marilyn Monroes Beinen und einer in die Unterbühne gebauten New Yorker U-Bahn-Station - Teil von Aleksandar Denics Bühnenbild, in monumentaler roter Leuchtschrift. Längst gehört er, so wie „Heldenplatz“-Zitate á la „Die Österreicher insgesamt als Masse sind heute ein brutales und dummes Volk“ bis zu „In Graz muss niemand gewesen sein“ zur Kulturfolklore eines sich als selbstkritisch wahrnehmenden Österreichertums.

Atemberaubendes Ensembleleistung: „Heldenplatz“ am Burgtheater © APA / Matthias Horn

Mit einem Skandal wie seinerzeit ist da also nicht mehr zu rechnen. Castorf, der am Burgtheater in den letzten Jahren mit „Lärm“ und „Zdenek Adamec“ auch Jelinek und Handke inszenierte, lässt österreichische Befindlichkeiten ohnehin außen vor, detto die auf der Hand liegende Auseinandersetzung mit der Konsolidierung des Rechtspopulismus in der westlichen Welt. Vielmehr interessiert sich der deutsche Regiegroßmeister für die Bedingungen, unter denen faschistische Ideen prosperieren - und er richtet dafür den Blick über den Atlantik und zurück in die Dreißigerjahre, in denen der US-Autor Thomas Wolfe (1900-1938), ein erst noch wieder zu entdeckender Autor der „Southern Renaissance“, sich in autobiografisch gefärbten Texten mit Tod und Großstadt-Einsamkeit befasste, und auf Reisen durch Europa mit der quasi spirituellen Verbundenheit, die er für das damals bereits von den Nazis regierte Deutschland empfand.

Stumpfsinn und Verkommenheit

Nicht zuletzt offenbart sich in diesen Texten (und in vorgetragenen Tagebucheintragungen des jugendlichen Europareisenden John F. Kennedy) das heute wieder so wirksame, diskrete Verbreitungsgeschick faschistischen Gedankenguts. Castorf lässt sie in langen Monologen vortragen, für einen erntet der Schauspieler Franz Pätzold hoch verdienten Szenenapplaus. Auch ansonsten besticht die Inszenierung bei aller Ausschweifigkeit mit intensiven Momenten. Schlicht atemberaubend schlenzt die großartige Birgit Minichmayr – im Mumienkostüm! - die berühmte Österreich-Abrechnung von Bernhards Protagonisten Robert Schuster aufs Parkett; bringt in dröhnendem Wienerisch den Text über Österreichs Stumpfsinn und Verkommenheit zum Leuchten und Flirren.

Brillante Birgit Minichmayr: Bernhards berühmte Österreich-Abrechnung im Mumienkostüm © APA / Matthias Horn

Auch insgesamt erweisen sich die „Heldenplatz“-Einschlüsse an diesem ausufernden, anspielungs- und zitatenreichen, raffiniert verzahnten Abend als die unbestreitbaren Höhepunkte: fantastisch, wie das Schauspielsextett – neben Minichmayr und Pätzold Marcel Heuperman, Inge Maux, Branko Samarovski und Marie-Luise Stockinger – Bernhards giftige, witzige Suaden feiert und dabei durch eine scheinbar historische politische Landschaft turnt, deren Zukunftsträchtigkeit durchaus schaudern macht.

Fixe Rollen gibt es nicht, mancher Monolog wird zur Konversation, Bühnengeschehen und Live-Cam-Übertragungen wechseln sich ab, dazwischen stimmen Minichmayr und Maux jiddische Trauerlieder an, wird Backerbsensuppe gegessen, der Schauspielerberuf verhöhnt. Man wünscht sich, dass es endlich aufhört, und auch, dass es weitergeht. Schluss ist eine halbe Stunde vor Mitternacht; dem Publikum verlangt das Höchstform ab, das Burgtheater zeigt sich hier in dieser.