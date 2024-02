Am Anfang und am Ende steht der Atem. Man lauscht der Luft, wie sie geräuschvoll die Körper der Tänzerinnen und Tänzer durchzieht, Nachweis und Grundbedingung des Lebendigseins. Aus ihm, so zeigt es Maura Morales in ihrer Produktion „Vom Verschwinden der Körper“, bedingt sich jede Bewegung: Der neue Grazer Ballettdirektor Dirk Elwert hat die in Kuba geborene, in Deutschland gefeierte Choreografin nach Graz geholt, für die zweite Tanzproduktion der Saison am Opernhaus nach „Orlando“. Und wie der Auftakt erweist diese sich als rundum geglückt.

Dabei ist „Vom Verschwinden“ keineswegs, was der Titel zu versprechen scheint; nicht Auflösung, Auslöschung ist das Thema, es geht um die Beschreibung und Entschlüsselung des Körper als soziales Konstrukt. Um die Reflexion über subjektive und soziale Körperbilder also, von acht Ensemblemitgliedern des Grazer Balletts hinreißend umgesetzt. Wie Brandon Carpio, Diego del Rey, Yuka Eda, Leonardo Germani, Mireia Gonzalez Fernandez, Lucie Horná, Rosa Maria Pace und Giulio Panzi hier körperliche Entgrenzung ins Bild setzen, ist höchst eindringlich, höchst plastisch.

Suche nach Entgrenzung

Schwarze Kisten, an deren Außenseiten Schallabsorber spitze Zähne zeigen, sind die Tore in und aus einer Welt, die mit allen Extremitäten erfasst wird. Gliedmaßen erinnern an Pflanzen oder Tiere, die sich in Wind oder Strömung wiegen, Anziehung und Abstoßung, Konfrontation, Kommunikation und Kooperation werden mit den Mitteln zeitgenössischen und klassischen Bewegungsrepertoires bis hin zu Anklängen von Adagio-Akrobatik erfasst; Morales nutzt das alles für eine kraftvolle, sinnliche Choreografie, in der Handlung zugunsten von Atmosphäre hintansteht und der Schlusspunkt im Kollektiv gesetzt wird. Dieses ist hier keineswegs eine Absage an das Individuum: Auch der vergesellschaftete Körper kennt die Entgrenzung.

Starken Anteil an der hypnotischen Wirkung des Abends hat Michio Woirgradts dynamische Bühnenmusik, eine Klanglandschaft aus Natur-, Industrial- und quasi sakralen Geräuschen, die sich im Laufe der Produktion ins Perkussive verdichten. Langer Jubel nach knapp 70 Minuten.