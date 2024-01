Magische Momente der Natur

Besondere Einblicke verspricht diese Universum-Dokumentation. Extreme Zeitlupenaufnahmen mit bis zu 40-facher Verlangsamung machen die Magie des Augenblicks sichtbar, wenn etwa ein Eisvogel mit seiner Beute aus dem Wasser auftaucht. Neben Teichmuscheln kommen auch Hornissen, nektarsuchende Taubenschwänzchen oder mit dem Turmfalken der schnellste Sturzflieger der Welt vor die Linse von Christian Baumeister.

20.15 Uhr, ORF 2

Wiens verschwundene Berufe

Mit dem technischen Fortschritt sterben auch Berufe aus: In das Wien jener Zeit, als Laternen noch händisch entzündet wurden, führt diese Neuproduktion von „Erbe Österreich“. Dabei begegnet man einem Aschenmann oder einem Gasanzünder.

20.15 Uhr, ORF III

Eddie the Eagle - Alles ist möglich

Einen großen Traum hat Michael „Eddie“ Edwards: Er möchte unbedingt zu den Olympischen Spielen. Dafür beginnt er mit dem Skispringen und geht als erster Brite in dieser Sportart bei den Winterspielen 1988 in Calgary an den Start. Biopic mit Taron Egerton.

20.15 Uhr, Kabel 1

Killerroboter - KI im Krieg

Doku mit Expertengesprächen und Einblick in die Forschung von Rüstungskonzernen zu autonomen Waffensystemen.

21.50 Uhr, Arte

Ruth Maier – Die Anne Frank von Österreich

Ruth Maier, Tochter einer assimilierten jüdischen Familie, floh vor den Nazis aus Wien nach Norwegen. Dort schrieb sie sechs Tagebücher mit kritischem Blick auf Politik und Schulwesen. 1942 wurde sie im Alter von 22 Jahren nach Auschwitz deportiert und ermordet.

22.25 Uhr, 3sat

Das war der Wilde Westen

Dieser Western mit Stars wie Gregory Peck, James Stewart, John Wayne und Debby Reynolds gewann drei Oscars.

22.15 Uhr, Servus TV