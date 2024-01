Seit fast einem halben Jahrhundert ist es aus der Grazer Musikszene nicht wegzudenken. Das Studio Percussion – Ensemble, Schlagwerkschule, Musikvermittlung, Veranstalter, internationales Kreativzentrum in einem – ist das Herzenskind des 67-jährigen Steirers Günter Meinhart. Nun geht das vielseitige Musikprojekt in seine 45. Saison – und steht vor einer einschneidenden personellen Änderung. Zunächst aber gibt es am 1. Februar nach längerer Pause noch einmal eine „Night Of Percussion“ im Grazer Orpheum zu erleben. Im Mittelpunkt stehen diesmal die junge Grazer Funkpop-Formation Candlelight Ficus und die Berliner Band Marriage Material, bei der Meinharts Sohn und Studio-Percussion-Mitarbeiter Raphael die Schlägel schwingt. Dazu haben 20 junge Talente die Gelegenheit, auf der Bühne zu glänzen.