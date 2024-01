Für ihre Auswahl von 18 künstlerischen Beiträgen ließen sich die Grazer Kuratoren Margarethe Makovec und Anton Lederer von einer Arbeit der friulanischen Künstlerin Teresa Cos leiten. Ihre Audio/Video-Installation „The Measure of Disorder“ (2018) ist die in zwei gegenläufigen Filmen fiktiv erzählte letzte Zugreise des auch in Graz tätig gewesenen Physikers Ludwig Boltzmann von Wien nach Duino. In Anlehnung an Boltzmanns thermophysikalische Untersuchungen visualisiert Cos in „Das Maß der Unordnung“ assoziativ dessen vorrangige Erkenntnisse um Entropie, Chaos und zeitliche Umkehrbarkeit.