Sie sind fünf, Familie Samsa und er, Franz Kafka. Schwarz gekleidet, gewelltes, gegeltes Haar, so singen sie vor einer schwarzen Wand vierstimmig den ersten Satz aus Kafkas Erzählung: „Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.“ Was sollte das werden? Wozu eine der eindringlichsten Erzählungen der Weltliteratur in ein anderes Genre transferieren? Was kann man Kafka noch hinzufügen? Werden die Verluste eventuelle Gewinne nicht bei Weitem überwiegen? Die Sorgen erwiesen sich als unberechtigt. Man kann alles, wenn man es kann.