Mit einer wunderbaren Geschichte startet das Next Liberty ins neue Jahr. Verliebtheit, Verwicklung und Verbohrtheit spielen neben einer Hommage an den Zirkus große Rollen in Christine Nöstlingers letztem Jugendroman „Lumpenloretta“, den Dagmar Stehring und Iris Harter für die Bühne aufbereitet haben und den der in Linz geborene Regisseur Christian Himmelbauer liebevoll sensibel, mit Humor und einem famosen Team in Szene setzt.