Von Springfield, Missouri, zum Lido in Venedig ist es ein weiter Weg. Cailee Spaeny hat ihn in wenigen Jahren zurückgelegt. Im September holte sie sich dort bei ihrem Filmfestivalbesuch gleich einmal den Schauspielpreis für ihre Titelrolle in Sofia Coppolas „Priscilla“ – jetzt im Kino. „Die Premiere in Venedig hätte nicht surrealer sein können. Ich war super nervös, mir selbst zwei Stunden zuzuschauen und Priscilla Presley saß direkt neben mir. Von diesem High musste ich dann erst einmal herunterkommen“, sagt die 25-Jährige zur Kleinen Zeitung.