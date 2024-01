Es gab eine Zeit, da wurde dem jungen Ethan Hawke eine kometenhafte Blockbuster-Karriere in Hollywood prophezeit: Das war, als er, blutjunge 19 Jahre alt, in „Der Club der toten Dichter“ (1989) auftrat – in einer Hauptrolle, die staunende, offene Münder zur Folge hatte, weil da ein Jungspund auf der Leinwand der Magie des großen Robin Williams in nichts nachstand. Hawke wurde mit diesem Film populär und sagte schon damals: „Das Kino ist mir heilig“. Erfahrung hatte er bereits, denn den ersten Film drehte er mit 14.