Hades

Als der junge Reza mit Bruder und Mutter aus dem Iran nach Wien kommt, lässt er sich mit einer jugendlichen Bande Krimineller ein – unter dem sorgsamen Blick des Polizisten Czermak (Fritz Karl). Jahre später ist Reza (Anoushiravan Mohseni) tief in die Unterwelt von Wien verstrickt. Eigentlich will er nur ein ruhiges Leben mit seiner Beatrice (Alma Hasun) und dass seine Mama (Proschat Madani) sorgenfrei leben kann. Doch die Soko sieht das anders. Mit viel Schmäh, aber auch Klischees hadert sich Mohsenis Reza durch die Wirren des Gangster-Daseins. Manchmal zu brachial erzählt, will er Jugendliche davon abhalten, selbst abzurutschen. Der Film profitiert vom frischen Cast. (sg)

Black Friday For Future

Albert (Pio Marmaï) und Bruno (Jonathan Cohen) sind hoch verschuldet und halten sich mit kleinen Betrügereien über Wasser. Auf der Suche nach Snacks geraten sie in ein Treffen grüner Aktivisten rund um Cactus (Noémie Merlant), die Menschen auf ihren verschwenderischen Lebensstil hinweist. In den Spenden wittern die beiden ein Geschäft. Dann verliebt sich Albert in die Chefin und die Aktion wird ihnen beiden immer sympathischer. Die „Ziemlich beste Freunde“-Autoren Éric Toledano und Olivier Nakache legen einen erfrischend undogmatischen Film zu einem ernsten Thema vor, der sich über keine Seite lustig macht. Doch „Black Friday for Future“ kann nicht an ihren großen Kinohit anknüpfen. (sg)