Einen Dramatik-Schwerpunkt mit theatralen Texten von Nancy Ehrlich, Arlette Ndakoze und Günter Eichberger setzt die aktuelle Ausgabe (Nr. 117) der Grazer Literaturzeitschrift „perspektive“. Was diese Publikation – die „perspektive“ erscheinen seit 1979 – von anderen heimischen Literaturzeitschriften unterscheidet und worin ihre DNA liegt, das erklärt Herausgeber Stefan Schmitzer so: „Wir bilden Literatur nicht nur ab, sondern führen auch einen leidenschaftlichen Diskurs über zeitgenössische Literatur; das heißt, wir beschäftigen uns auch mit den Betriebsbedingungen, unter denen Literatur zustande kommt.“ Man sei ein „Labor für Literatur“, so Schmitzer weiter. „Ein Ort, wo man viel über das Ästhetische nachdenkt.“ Im historischen Kontext sei man nach wie vor eng der (subversiven) literarischen Tradition des (Berliner) Prenzlauer Bergs verpflichtet.

Bis 2022 sind die „perspektive“ in zwei Doppelausgaben erschienen, seit diesem Jahr werden jährlich vier Einzelhefte im neuen DIN-A5-Format publiziert. Künstlerisch gestaltet wird der Zyklus jeweils von einer Künstlerin, in diesem Jahr konkret von Birgit Sauer. Die Präsentation der neuen Ausgabe der „perspektive“ findet am 20. Jänner (ab 20 Uhr) im Café Beate (Griesgasse 34) mit Lesungen von Laura Nußbaumer und Verena Mermer statt.

Lesenswert

Mit Neuerungen kann auch das Feuilletonmagazin „schreibkraft“ aufwarten. „Sie halten Heft 41 in Händen. Dieses Heft ist zugleich die erste Ausgabe in der Geschichte der schreibkraft, die ausschließlich literarische Texte beinhaltet“, heißt es im Editorial zur aktuellen Ausgabe mit dem Titel „Wir sind lesenswert“. Der Titel bezieht sich auf den gleichnamigen Literaturwettbewerb, der seit 2020 existiert und dem diese Ausgabe der „schreibkraft“ gewidmet ist. Der Sonderband erscheint anlässlich der Preisverleihung zur fünften Ausgabe des Wettbewerbs, dafür wurden sämtliche Finaltexte der letzten Jahre zusammengetragen und vereint. So lesen sind u. a. Texte von den Preisträgerinnen Nadia Rungger, Olja Alvir, Avy Gdańsk und Sigune Schnabel.

