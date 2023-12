Ein Lebenswunsch ist sozusagen in Erfüllung gegangen: Als Fan von Louis de Funès‘ Filmen hat der Theatermacher Christoph Theussl aus den beiden Filmkomödien „Hasch mich – ich bin der Mörder“ und „Oscar“ einen furiosen Bühnenhit auf die Beine gestellt. Und brilliert neben Bearbeitung und Regie obendrein als Protagonist mit weiteren zehn fantastischen Spielbegeisterten im Theaterzentrum Deutschlandsberg. „Nein! Doch! Oooh!“ ist Titel und Leitausruf in der flotten Krimikomödie um Verwechslung, Verehelichung und Veruntreuung. Herrlich auch das bierernste Schlitzohr Gerd Wilfing, Diva Verena Bergenz, der einfältige Masseur Christoph Kugler und die um ihren Goldfisch trauernde Heulsuse Lena Pöltl. Gestik in Funès-Manier, schräge Song-Playbacks und turbulente Szenen voller Gags sind ein Leckerbissen französischer Boulevardkunst für Liebhaber unbeschwerten Lachens.

„Nein! Doch! Oooh!“. 31. 12., 21 Uhr; 5., 6., 12., 13. 1., 20 Uhr. Theaterzentrum, Neue Schmiede, Deutschlandsberg. Karten: Tel. 03 4 62 – 6934.