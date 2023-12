„Mein Leben war und ist großartig“

Interview. Bryan Adams tritt am Donnerstag, 14. Dezember, in der Grazer Stadthalle auf. Im Interview erzählt der Kanadier von seinem Konzert-Marathon in der Royal Albert Hall, blickt auf seine lange Karriere zurück, spricht aber auch über die Brandherde der Welt und seine Rolle als Fotograf.