Im Juni 2019 hieß es, eröffnet werde im Dezember 2023. Und so passiert es nun. Trotz Pandemie und trotz anderer kleinerer bis größerer radioaktiver Probleme auf der Baustelle. „Wir haben keine zusätzlichen Mittel benötigt“, berichtete Wien Museum-Finanzdirektorin Christina Schwarz. Das geplante Budget von 108 Millionen Euro wurde nicht überschritten. Nach drei Jahren Bauzeit eröffnet das Juwel des Architektenteams Certov, Winkler + Ruck im Nordosten des Wiener Karlsplatzes mit spektakulärem Blick über diesen von der neuen Terrasse aus.

Eine Hexe schneidet sich die Zehennägel: Teresa Feodorowna Ries © timtom

Auf drei Etagen und auf 3300 Quadratmetern wird rund 5000 Jahre Stadtgeschichte in der neuen Dauerausstellung mit 1700 Objekten erzählt: chronologisch, detailreich, verspielt, dicht und digital verlängert. „Wien. Meine Geschichte“ spannt den Bogen dabei von der Frühgeschichte bis zur Gegenwart. Ein digitales Stadtmodell verdeutlicht eingangs den rasanten Wachstum im Zeitraffer. In der Haupthalle tummeln sich nun der alte Südbahnhof-Schriftzug, das „Waldheim-Holzpferd“, die ehemalige Dienstkutsche der Wiener Bürgermeister, die Figuren des Donnerbrunnens und das fünfeinhalb Meter hohe Modell von St. Stephan von Karl Schropp. Und über allen schwebt der zehn Meter lange Praterwalfisch „Poldi“. Ein Stockwerk weiter unten blickt man dank Periskop ins Innere des Modells des Stephansdoms.

Die Halle mit Praterwalfisch und Stephansdom-Modell © Lisa Rastl

Der Eintritt in die Dauerausstellung ist – wie in anderen europäischen Metropolen – frei; ein Novum für Österreich. Zu entdecken gibt es nebst der aufregenden Architektur überbordernd viel. Zum Beispiel die lebensgroße Marmorskulptur „Hexe bei der Toilette für die Walpurgisnacht“ von Teresa Feodorowna Ries, die eine Hexe beim Zehennägelschneiden zeigt und nun im Wien Museum unter dem Kapiteltitel „Schönheit am Abgrund. Wien um 1900“ einen Fixplatz erhalten hat. Ausgestellt sind auch eine erste Sänfte aus Fichtenholz, ein Highboard der Marke Soziale Wohnkultur, ein erstes Wasserklosett, Fächer, Damenspenden eines Ballbesuchs oder Anleitungen in Buchform „Wie richte ich meine Wohnung ein?“ im Kapitel zum „Roten Wien“. Weitere Exkurse thematisieren: das Vorstadtwirtshaus, die Fleißmedaille, die Bildungspionierin Maria Theresia Paradis, die Doppelmoral des Wiener Walzers, die NS-Zeit oder widerständiges Theater bei Zensur im Biedermeier.

Ein digitales Stadtmodell zeigt, wie rasant das Wachstum war © Lisa Rastl

Lange verdrängte Aspekte der Geschichte werden nicht nur nicht ausgelassen, sondern direkt benannt. Neben einem rekonstruiertem Wohnzimmer von Adolf Loos findet man ein Kapitel zu seiner Vergangenheit als Sexualstraftäter. Und über Peter Altenberg schrieb Lina Loos: Er „galt als Frauenverehrer. Er war es nicht. Er hat uns gehasst! Er hat uns Frauen gehasst, wie er reiche Leute hasste“. Und: Der umstrittene Bürgermeister Karl Lueger ist anhand eines Prunksessels von Otto Wagner mitsamt versteckter Botschaft, eingestickt auf der Rückenlehne, ausgestellt.

Man wolle nicht von Objekten, „sondern von Menschen“ erzählen, betonte Direktor Matti Bunzl eingangs. Die Geschichtestunde ist endlos, partizipativ, gewitzt und auch inklusiv. Immer wieder wird inhaltlich an die Gegenwart angedockt (Foodora-Rucksack oder Lastenfahrrad) und digital in eine Verlängerung geschickt. Pflichttermin für alle Wien- und Museumsfans.