Kein Unbekannter, nicht nur bei der Styriarte, ist Alfredo Bernardini. Bis 2007 Professor an der Escola Superior de Música de Catalunya in Barcelona, unterrichtet er seit 2014 historische Oboe am Salzburger Mozarteum. Außerdem baut sich der gebürtige Römer seine kostbaren Instrumente selbst. Anlässlich des barocken Weihnachtskonzerts von Recreation kam Bernardini wieder nach Graz und animierte im vollen Minoritensaal wie immer als Dirigent und Solist die 14 Musiker von Recreation Barock.

So herrschte, tatkräftig unterstützt von der kurzfristig eingesprungenen Konzertmeisterin Maria Kubizek, rundum mit Feinschliff ausgestatteter straffer Vollklang. Die vier Sätze von Händels in Hamburg um Weihnachten 1703 uraufgeführten Oboenkonzerts blies Bernardini mit gewohnter „Maestria . Die Präsentationen von Bach und Händel (beide geb. 1685) waren dabei den etwas älteren italienischen „Antipoden“ Vivaldi (geb.1678) und Corelli (geb.1653) gegenübergestellt. Mit gut 1200 Zuhörern waren beide Doppelkonzertabende ausverkauft. Intendant Mathis Huber darf sich daher zurücklehnen.