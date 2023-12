In Anzug, roten Schuhen und Hosenträgern geht Benjamin Daniczek in der Rolle des beamteten Gasthausprüfers Kurt Fellner auf. Sein Kompagnon Dominik Aspeck, der als Heinzi Bösel unerwartet 14 Tage vor der Premiere einsprang und die Feuertaufe im Grazer Kristallwerk bestens bestand, stellt mit getigertem Hut, in kurzen Hosen, Socken und Sandalen das genaue Gegenteil dar. Zwei wie Tag und Nacht. Der eine leicht indigniert, mit Apfel und Kaffee zum Frühstück, der andere mit Bier und Schnitzelsemmel. Ein „deppertes, ignorantes Arschgeigerl“ in Fellners Augen. Und zuletzt doch sein bester, einziger Freund.

Mit Profis hat Alois Gallé bereits die Tragikomödie „Indien“ von Hader & Dorfer in Wildon inszeniert. Seinem (Laien-)Theater Zephier ist nun ebenfalls ein mitreißender Wurf gelungen, bei dem Chauvinismen vom Frauen-Septett kontrastiert werden, ob im Chor zu Grönemeyers „Männer“ oder als wilde Bande im beklemmenden Todestrakt. Denn irgendwann ist Schluss mit lustig, wenn die skurrile Testreise durch Gasthäuser im Spital Endstation hat.

„Indien“. Von Josef Hader & Alfred Dorfer, 3., 4., 6., 7., 9.12., 20 Uhr, Kristallwerk, Viktor-Franz-Straße 9, Graz. Karten: Tel. 0660-55 24 0 93; office@theater-zephier.at