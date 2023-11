Ganz ohne Zylinder, aber in einem Samtanzug – ein Hauch von Willy Wonka umgab Timothée Chalamet („Dune“, „Call Me By Your Name“) am Dienstagabend in London allemal. Passend zur Vorweihnachtszeit kommt „Wonka“, die Vorgeschichte von „Charlie und die Schokoaldenfabrik“, ins Kino, bei uns läuft der Film am 7. Dezember in den heimischen Kinos an. Auf Chalamet folgte ein wahrer Staraufmarsch, darunter Oscar-Preisträgerin Olivia Colman, Sally Hawkins, Hugh Grant, Rowan Atkinson („Mr. Bean“) und Calah Lane, die mit ihren 14 Jahren definitiv ihre bislang größte Filmrolle ergattern konnte. Mit dabei auch Regisseur Paul King, der mit zauberhaften Wesen aller Art schon gute Erfahrungen gemacht hat, Stichwort: Paddington Bär.

Timothée Chalamet hat als Willy Wonka zwei prominente Vorgänger, schon Gene Wilder und Johnny Depp verkörperten den schrulligen Charakter aus der Feder des britischen Autors Roald Dahl (1916-1990). In der 1964 veröffentlichten Geschichte „Charlie und die Schokoladenfabrik“ erhält der kleine Charlie Bucket aus ärmlichen Verhältnissen Eintritt in die Schokoladenfabrik des Fabrikanten Willy Wonka, eine fantastische Welt aus Süßigkeiten.