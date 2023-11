Ein Mann sitzt in einer Galerie auf einem an einer Wand festgeklebten Sessel. Davor befindet sich ein kleiner Tisch mit einer Polaroidkamera. Der Mann ist ein Künstler, der mit der Kamera eine Aufnahme von den Besuchern macht. Die Polaroids klebt er an die Wand, als Teil des Rahmens, den er um sich montiert. „Artspectrum - The Polaroid Space“ heißt die Aktion, die 1971 in London stattfand. Der Künstler war der in Wien geborene Richard Kriesche, der mit dieser Arbeit die Betrachter zum Teil des Kunstwerks machte, das wiederum auch aus dem lebenden Künstler selbst bestand.