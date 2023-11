Sie erkennen im menschengemachten Chaos das Muster: Einen Datenanalysten in den Mittelpunkt einer Theaterproduktion zu stellen, ist ein seltener und nichtsdestotzrotz cleverer Schachzug. Die in „Kipppunkt“ von Klaus Seewald gespielte Figur sucht nach der Wahrheit hinter den Zahlen und findet den nahen Untergang: Die Klimakatastrophe, die nichts sein lässt wie es war, indem es die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Systeme auf den Kopf stellt. Die moderne Kassandra findet sich in diesem Tanz- und Technik-Theater bald im Politischen wieder, wo die Saat des Zweifels immer schon hohe Profite abwarf.