Maria Callas – Diva des... 1...20. Jahrhunderts. Am kommenden Samstag hätte die Sopranlegende ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die Doku von Lyndy Saville zeichnet nicht nur die Karrierestationen der Sängerin nach, sondern auch die Faszination, die die gebürtige New Yorkerin auf die Menschen ausübte. Nicht zuletzt war die Callas auch eine Modeikone, deren Eleganz heute noch unvergleichlich ist. Schillernd, aber immer in Begleitung von einem Hauch Melancholie. 20.15 Uhr, ORF III Titel, Thesen, Temperamente 2„Frauen! Leben! Freiheit!“, das Magazin widmet sich dem Freiheitskampf der iranischen Frauen. Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi wurde mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, sie sitzt im berüchtigen Evin-Gefängnis in Teheran. 23.05, ARD Kottan ermittelt 3 Ein bisschen Entschleunigung, Wiener Schmäh und skurril-sympathischer Humor gefällig? Einen ganzen Nachmittag lang ermittelt Kottan, wie man ihn kennt: immer lässig, immer goschert. Eh schon wissen: „Inspektor gibt’s kaan!“, weil Kottan ist Major! ab 13.25 Uhr, ORF III Napoleon - Metternich 4Neun Stunden dauerte 1813 die Verhandlung um den Frieden, die Verhandler sind unnachgiebig: Napoleon I. gegen Klemens Graf von Metternich. Arte Mediathek The Birdcage – Ein Paradies für... 5... schrille Vögel. Die Tochter eines konservativen Politikers will den Sohn eines Freigeistes mit Nachtclub heiraten. Kann das gutgehen? Es wird schräg, schrullig und lustig. Hollywoodversion von „Ein Käfig voller Narren“ mit Robin Williams ist in einer der Hauptrollen zu sehen. 22.05 Uhr, Puls 4

Mars Attacks 6Selten zu sehen, aber immer wieder ein Hit: Regisseur Tim Burton schickt ziemlich schrullige Aliens auf die Erde, aber so putzig, wie sie aussehen, sind sie nicht! Amazon Prime