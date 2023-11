Lorenz Maierhofer stammt aus der weststeirischen Einschicht. „Als erstes von neun Kindern“, sagt er selbst. „Ich erinnere mich an eine Kindheit im unbeheizbaren Bauernhaus. Alles war aus einer anderen Zeit, einem anderen Jahrhundert.“ Erste musikalische Kontakte ergaben sich während der Mittelschulzeit in Deutschlandsberg. Bald stellte sich heraus, dass sich der junge Lorenz als wahres Multitalent entpuppte.

Zum „Überleben“ besuchte er später die Pädagogische Akademie in Eggenberg und ist nach wie vor überzeugt davon, dass „nach dem Krieg das künstlerische Spezialistentum eine Fehlentwicklung darstellte“. Seine Fächer Englisch und Musik ließen ihn einen unvorhersehbaren Weg. einschlagen. Er veröffentlichte im renommierten, international bestückten „Bildungs- und Musikverlag Helbling“ Liederbücher mit griffigen Titeln wie „Sing & Swing“ oder „Chor 4 voices“ und hat als ausübender Musiker, Komponist und Textdichter in umfassender Personalunion alsbald seinen Weg in die weite Welt gefunden. Spartenvielseitig blickt Maierhofer auf zahllose Erfolge und internationale Auszeichnungen zurück. So wurde eine siebenstimmige, der UNICEF gewidmete Chorkomposition in der Dresdner Frauenkirche uraufgeführt und sein Song „The light of future“ wurde jüngst in Korea ausgezeichnet. Und und und...

Unter dem Motto „mehr Erwartung denn Erfüllung“ sucht Multitalent Maierhofer bei einem „Hirtenspiel und Herbergsuche“ neue Pfade: Zusammen mit dem in vier Formationen auftretenden HIB-art-Chor unter Maria Fürntratt wird in „Mein Dezember auch dem summenden Publikum eine mitgestaltende Rolle zugewiesen – doch sollte das eher eine Adventzeit-Erfahrung darstellen denn eine Show sein oder gar ein Gag“, meint Organisator Lorenz Maierhofer, der hier auch als Geiger auftritt. „Ja, und mit 67 brauche ich auch nicht mehr die Welt zu bereisen, bleibe lieber in meiner oststeirischen Heimat und freue mich auf das bevorstehende Ereignis im Stefaniensaal“.

„Mein Dezember“ von Lorenz Maierhofer: 27. November 19.30 Uhr, Stefaniensaal. Karten: Ö-Ticket in Trafiken und Banken, Abendkasse.