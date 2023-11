Vier Menschen mit verschiedener Migrationsgeschichte treffen sich in der Mittagspause. Sie arbeiten als Reinigungskräfte in einem x-beliebigen Einkaufszentrum in Österreich – die Bühnenelemente sind sinnigerweise in Rot-Weiß-Rot gehalten. Sie stellen gemeinsam Leidensgeschichten aus ihrem Arbeitsleben nach: Ahmed tappt in die Sozialversicherungsfalle, Sara wurde aus ihrem Kellnerinnenjob gemobbt, Etel hat die Nase voll vom Kloputzen und Irma wird von ihrer Chefin drangsaliert. In ihrem neuen Stück „Unverzichtbar“ beschäftigen sich Regisseur Martin Vieregg und die Theaterwerkstatt InterACT mit der prekären Arbeitswelt von Neo-Österreichern in Jobs, für die sich Alteingesessene zu gut sind. Weil das ganze ein interaktives Forumtheaterstück ist, darf das Publikum nach dem Stück eine der Szenen auswählen und in den Handlungsablauf eingreifen. Jemand aus dem Publikum schlüpft in eine der Rollen und versucht, durch alternatives Verhalten die Situation für die Protagonistin der Szene zu verbessern. Das klappt nicht immer, denn die Schauspieler – an diesem Abend Rodi Bankó als rassistische und herrisch-aggressive Arbeitskollegin – halten kräftig dagegen. Am Schluss kommt eine Expertin zu Wort, die realistische Lösungsansätze erörtert.

Termine: 20., 21., 22. Nov., jeweils 19.30 Uhr, Theater am Lend; Kartenreservierung: 0650/ 72 09 350.