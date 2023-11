Gegen Ende wird es viele tote Tauben vom Schnürboden regnen, bis der gesamte Bühnenboden davon bedeckt ist. Der Tod in Venedig wird aufgetischt; was für ein Bild! Davor holte sich der italienische Körpertheater-Anarchist Antonio Latella für seine erste Inszenierung am Wiener Volkstheater jede Menge Szenenbeifall für Gags und die Commedia dell’arte-Choreografie in Carlo Galdonis Komödienklassiker „Der Diener zweier Herren“ ab. Andreas Beck wurde für seine „O sole mio“ mit begleitendem Zungentremolo der Kollegen beklatscht.