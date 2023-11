SOS aus China

1Vielleicht erinnern Sie sich daran: Vor einigen Jahren schaffte es der Hilferuf einer Frau in die Medien, die in eine Medikamentenverpackung einen Zettel geschummelt hatte, auf dem sie ihre Erfahrungen mit Zwangsarbeit schildert. Um diese moderne Flaschenpost drehte Filmemacherin Laetitia Moreau eine Doku über die Arbeitsbedingungen in China. Der Film ist Teil eines umfassenden Arte-Schwerpunkts: Ab 21.50 Uhr geht es um den Überwachungsapparat, ab 23.15 Uhr um Taiwan. ab 20.15 Uhr, Arte

Pfusch am Bau

2Die Bauschäden nehmen kein Ende, und deswegen wird auch die Reihe mit dem Bau-Sachverständigen Günther Nussbaum ständig fortgesetzt. Worum geht es heute? Die Kärntnerin Claudia Frolik ließ sich ein Holzriegelhaus errichten. Nussbaums Hiobsbotschaft: Totalschaden. 20.15 Uhr, ATV

Mensch Baerbock!

3Es gab schon einfachere Zeiten, um deutsche Außenministerin zu sein. Das Porträt von Annalena Baerbock zieht eine Zwischenbilanz über das politische Schaffen und Auftreten der Grünen-Politikerin, die Deutschlands Position in der Russland-Frage und im jüngsten Nahost-Krieg prägt. 20.15 Uhr, ZDF

Willkommen Österreich

4Spannende Gäste dürfen Stermann und Grissemann begrüßen: Maria Bill spricht über ihren nahen 75er, Jessica Hausner (Bild) über ihren Film „Club Zero“. 21.55 Uhr, ORF 1