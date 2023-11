Kurz vor dem Beginn der internen Hearings wird nun klarer, wer sich für die drei Spitzen-Funktion in der ORF-Chefredaktion beworben hat. Auch die Steirerin Claudia Reiterer (55) hat eine Bewerbung abgegeben, wie die „Kleine Zeitung“ aus ORF-Kreisen erfuhr. Die Journalistin, die in St. Johann in der Haide aufwuchs, soll sich um jene Funktion bemühen, für die der ehemalige APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger als Favorit gilt. Bruckenberger hatte seine Funktion in der APA bereits zurückgelegt, obwohl offiziell noch keine Entscheidung im ORF gefallen ist. Das hat intern Kritik ausgelöst, stellt es doch die Seriosität des Auswahlprozesses mit seinen redaktionellen Mitspracherechten in Frage.