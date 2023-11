Chefpilot von Volkswagen zu sein, war stets ein Schleudersitz. Die letzten vier Konzernlenker mussten den Sessel in Wolfsburg vorzeitig räumen. Der letzte war Herbert Diess. Der kantige Bayer mit dem österreichischen Pass hatte zwar mit dem radikalen Kurswechsel hin zur Elektromobilität den vom Dieselskandal schwer in Misskredit geratenen Auto-Riesen entrußt, doch war es vor allem sein wenig empathischer Führungsstil, der schlussendlich nach vier Jahren an der Spitze des weltgrößten Autobauers im Sommer 2022 zur Ablöse führte. Das Schmerzensgeld war freilich fürstlich. Kolportierte 30 Millionen Euro soll Volkswagen der Rauswurf des Vorstandsvorsitzenden vier Jahre vor Ablauf des Vertrags gekostet haben.

Sternekoch ist mit dabei

Nach der verpflichtenden einjährigen Stehzeit ist Diess, den einst Ferdinand Piech als Branchengenie bezeichnete, zurück im Geschäft und prüft Angebote, die im Bereich ,,Auto und Energie“ liegen. Seinem Hotel-Projekt ,,Picovelasco“ widmete er zuletzt aber die meiste Zeit: das erlesene Boutique-Hotel mit nur elf Zimmern gilt heute schon als eine der ersten Hideaway-Adressen in Nordspanien. Diess hatte die in einem Naturschutzgebiet zwischen Bilbao und Santander gelegene 400 Jahre alte historische Villa vor zehn Jahren gekauft und sie über Jahren behutsam restauriert. Michelin-Sterne-Koch Nacho Solana soll als Pächter für Gaumenfreuden sorgen.

Von der Terrasse öffnet sich ein Weitblick auf den Atlantik, aber auch auf die hauseigene Herde von Angus-Rindern und die 1.000 Birnenbäume, die Diess aus Südtirol importierte. Jährlich im August macht sich die 7,5 Tonnen-Ernte auf den Weg nach Oberösterreich zu Hans Reisetbauer, der die hochwertigen Früchte brennt und in 1.600 Flaschen füllt. Die Rote Williams wird natürlich auch im ,,Picovelasco“ gereicht, wo Herbert Diess vor wenigen Tagen seinen Geburtstag zelebrierte - mit Gästen wie Volkswagen-Finanzvorstand Arno Antlitz oder Magna Topmanager Günther Apfalter.