Für manch einen Österreicher mag die Ankündigung eines Sido-Konzerts einer Drohung gleichkommen – ist der Berliner in heimischen Medien ja vor allem durch negative Schlagzeilen aufgefallen. Weder aber ein verbaler Schlagabtausch mit Krone-Kolumnist Michael Jeannée, noch ein Watschenbattle gegen Tratschkönig Dominic Heinzl („Ich bin‘s, der Dominic-Heinzl“-Killer) konnten den früheren Juror der Sendung „Große Chance“ zu Fall bringen. Der Rüpelrapper bleibt sich selbst und seinen Austro-Fans treu, wie am Donnerstag in der Grazer Stadthalle demonstriert wurde. Trotz schlechtem Wetter und dem zeitgleich stattgefundenen Fußballderby zwischen dem SK Sturm und GAK lockte der Auftritt 7000 Fans in die Murmetropole. Kein Wunder, ist er doch der „German champion of Hip-Hop“ – wenn man der euphorischen Einleitung von „Mobbingexperte“ Carsten Stahl glauben kann. Die vielen Facetten seiner Karriere hat der Paulchen zumindest würdig vertreten können.