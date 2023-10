Thema

Seit dem 7. Oktober bleibt im Nahen Osten kein Stein auf dem anderen und die Eskalation ist womöglich noch nicht an ihrem Höhepunkt angelangt. Christoph Feurstein und sein Team sahen sich an, wie sich dieser Konflikt in Österreich in Form von Hass manifestiert. Einer der Interviewten ist Rafael N. (17): „Meine Freunde und ich schützen uns, indem wir kein Hebräisch mehr auf der Straße sprechen und über unsere Kippa eine Winterhaube ziehen.“ Wie gefährlich ist es hierzulande tatsächlich? 20.15 Uhr, ZDF

Walking on Sunshine

Mit der finalen Folge endet heute ein oft charmantes, aber insgesamt wenig aufsehenerregendes Stück ORF-Geschichte. Zum Abschluss der Wetterbericht-Serie klären Proschat Madani, Robert Palfrader und Co, wer künftig an der Spitze des ORF stehen soll. 20.15 Uhr, ORF 1

Hillinger & Hillinger

Neue Folgen über Papa & Sohn Hillinger. Für den einen geht es zusehends um Fragen des Loslassens und Priorisierens. Für den anderen gilt es, eigene unternehmerische Wege zu gehen. Von den Kameras lassen sich die beiden bei den Herausforderungen begleiten. 20.15 Uhr, Puls 4

Bergwelten

Ein „Bergwelten“ über eine Bergwelt: Porträt des Hohen Göll, ein Gebirgsstock an der Grenze zwischen Bayern und Österreich. 20.15 Uhr, ServusTV

Wir haben einen Deal

450.000 Seher hatte das Drama am Freitag im ORF. Wer es versäumt hat, bekommt heute eine zweite Gelegenheit: Der erfolgreiche Frank (Felix Klare) wird mit einem unterdrückten Trauma konfrontiert, als er seinem ehemaligen Jugend-Fußballtrainer begegnet. 20.15 Uhr, ZDF

Best of über Österreich

Filmer Georg Riha vereint Aufnahmen seiner Erkundungstouren in einem „Best of Österreich“. Erzähler: Peter Simonischek (1946–2023). 21 Uhr, 3sat