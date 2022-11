Freitag, 4. November, 19.30 Uhr

Samstag, 5. November, 16 Uhr

Sonntag, 6. November, 14 Uhr

Kunsthaus, Graz

„Dance on Screen“ – das Tanzfilm-Festival

Die 7. Ausgabe von „Dance on Screen“ präsentiert eine Auswahl faszinierender Tanzfilmproduktionen und erstmals gibt es auch drei Beiträge aus der Grazer Tanzszene. Eine internationale Jury und das Publikum küren die Preisträger schließlich aus 59 Tanzfilmen.

Karten/Info: Tel. 0650-686 05 56, www.danceonscreen.at

Freitag, 4. November, 19.30 Uhr

Komödie Graz, Graz

Chris Lohner - „Bazooka und die Vier im Jeep“

Chris Lohner präsentiert eine nostalgisch musikalische Revue. Bei dem humorvollen Abend erzählt die Schauspielerin und Autorin mit charmanter Offenheit von ihrer Kindheit in Wien zwischen 1943 bis 1955. Musikalisch begleitet wird sie Toni Matosic von Monti Beton.

Karten/Info: Tel. 0664-536 97 70

"The Voice" Chris Lohner erzählt © Inge Prader

Freitag, 4. November, Premiere um 17 Uhr

Samstag, 5. November, 16 Uhr

Next Liberty, Graz

Das hässliche Entlein

Das Mariagrüner Kindertheater erzählt in einer Musical-Version Hans Christian Andersens berühmtes Märchen. Das 20-köpfige Ensemble bringt in gewohnt farbenprächtiger Manier und mit viel Spielfreude das Musical auf die Bühne.

Info/Karten: Tel. (0316) 80 00; nextliberty.com

"Das hässliche Entlein" - Das neue Musical des Mariagrüner Kindertheaters © Stella Kager

Samstag, 5. November, ab 14 Uhr

Orpheum, Graz

Anderswo-Reisereportage quer durch Nordamerika

Drei Vorträge entführen diesmal nach Nordamerika: Erst geht es mit dem Boot ins wilde Kanada, dann mit dem Fahrrad entlang der legendären Highways 6.000 km quer durchs Land und danach mit dem Bike zu Amerikas Naturwundern.

Karten/Info: Tel. (0316) 80 08 90 00, www.anderswo.at

Dirk Rohrbach - Mit dem Rad entlang ikonischer Highways der USA © Dr. Dirk Rohrbach, Hanau, Germany

Samstag, 5. November, 16 Uhr

Sonntag, 6. November, 11 Uhr

KiStL Rechbauerstraße 63a, Graz

Heiraten ist immer ein Risiko

Die Komödianten in St. Leonhard starten mit einer schwarzhumorigen Krimikomödie in die neue Spielsaison. Die turbulente Erbschleicher-Krimikomödie stammt aus der Feder von Saul O’Hara.

Karten/Info: Tel. 0664-504 98 55

Krimikomödie mit den Komödianten in St. Leonhard © Alexander Danner

Ab Samstag, 5. November, 17 Uhr

Bis 23. 12., täglich, 10–18 Uhr, Fr & Sa bis 20 Uhr

Schloss, Burgau

Weihnachtsausstellung

„Goldene Momente“ ist das Motto der diesjährigen Schau. Traditionelles Kunsthandwerk und kulinarische Delikatessen von über 200 Ausstellern und Produzenten schaffen in den festlich dekorierten Schlosssälen ein wunderbar weihnachtliches Ambiente.

Karten/Info: Tel. 0677-63 46 54 67

Weihnachtszauber auf Schloss Burgau © Kunsthandwerk Schloss Burgau

Ab Samstag, 5. November, 10 Uhr

Bis 18. 11., täglich, 10–18 Uhr.

Literaturhaus, Graz

„bookolino“ - Festival für kleine und große Bücherfreu(n)de

Das Kinder- und Jugendbuchfestival sorgt mit zahlreichen Lesungen, Workshops und neuen Büchern für Leselust. Überdies bietet die „BookoBörse“ Gelegenheit zum Büchertausch. Zudem wird am Wochenende die Theaterbühne bespielt: am Samstag kommt Matthäus Bär (15 Uhr) und am Sonntag die Donaupiraten (15 Uhr).

Karten/Info: Tel. (0316) 380-83 70

Bookolino mit den Donaupiraten © Christopher Mavrič

Sonntag, 6. November, 17 Uhr

Stefaniensaal, Congress, Graz

Festkonzert 160 Jahre Chorverband Steiermark

Anlässlich des Jubiläums gibt es ein „Best Of“ der Chormusik von verschiedensten Chören aus der Steiermark. Sie stellen Chormusik von 1862 bis heute vor und zeigen ein buntes Spektrum an Stücken, die für Chor komponiert wurden.

Karten/Info: Tel. (0316) 82 99 25, www.chorverband-steiermark.org/festkonzert

Festkonzert 160 Jahre Chorverband Steiermark © Chorverband Steiermark

Sonntag, 6. November, 18 Uhr

Musikschule, Deutschlandsberg

Kammermusikabend „Fin de siècle Paris“

Amiram Ganz, Gerold Hartmann und das renommierte Quartetto di Venezia präsentieren feinsinnig französische Musik des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts. Am Programm stehen Werke von Debussy, Franck und Chausson.

Karten/Info: Tel. 0664-284 53 37, www.kulturkreis.at

Violinist Amiram Ganz © Amiram Ganz

Sonntag, 6. November, 17 Uhr

Minoritensaal, Graz

Ein Fest für Ferdinand

Nachdem Erzherzog Ferdinand II. 1619 zum Kaiser gekrönt worden ist, begleiten ihn viele seiner getreuen Musiker von der bisherigen Residenz in Graz nach Wien, um für ihn in der Wiener Hofkapelle weiter zu musizieren. Die Neue Hofkapelle Graz besinnt sich einmal mehr dieser ursprünglichen Wurzeln und spielt Stücke aus dieser Zeit u. a. von Valentini, Stivori, Priuli, Buonamente, Poss.

Karten/Info: Tel. 0681-81 579 110, www.hofkapelle.at