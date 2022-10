7. Oktober 2022

Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager und Satiriker Alfred Dorfer laden zum amüsanten Liederabend. Der Titel lautet: „Tod eines Pudels“. Das Programm, von Kirchschlager erstmals 2018 präsentiert, ist ein Auftragswerk des Wiener Konzerthauses für die Reihe „Klassik trifft Komik“. Das Pasticcio voller Humor in der klassischen Musik wurde mit dem klassik-affinen Kabarettisten Alfred Dorfer erarbeitet. Denn in erster Linie geht es um die Komik in der Klassik. Besonders um die unfreiwillige. Er will das alles verstehen. Und wer wäre geeigneter ihm das Sujet näher zu bringen als sie, die grandiose Sängerin? Das Ergebnis: Eine Geisterbahnfahrt durch die seltsamen Hintergründe der Branche. Zwischen Dorfer und Kirchschlager gibt es in diesem satirischen Liederabend ein herrliches Pingpong an Anekdoten aus beider Genres. Neben Beethovens titelgebendem Werk „Elegie auf den Tod eines Pudels“ stehen Schumann, Schubert, Bizet, Mahler, Korngold, Brahms u. a. auf dem Programm. Julius Drake begleitet virtuos am Klavier.

Stefaniensaal, Graz. 7. 10., 19.30 Uhr. Tel. (0316) 871 871-11

7. Oktober 2022

Urbaner Jazz mit Folklore-Wurzeln. Der US-Saxofonist, Klarinettist, Bandleader und Komponist Matt Darriau hat ein Paradeprojekt: das Paradox Trio, das ein Quartett und seit Anfang der 90-er Jahre essentieller Bestandteil der New Yorker Jazzszene ist. Die verschiedenen Folklore-Wurzeln verwebt er mit modernen Spielweisen und - techniken zu zeitgenössischer improvisierter Musik. Eine Offenbarung im modernen World-Jazz.

Stockwerk, Jakominiplatz 18, Graz. 7. 10., 20 Uhr.

Tel. 0676-31 59 551

Paradox Trio © KK

7. Oktober 2022

Die Grazbürsten servieren ihren „Tabuhudler“. Was ist ein Tabu? Geld, Gewicht, Geschlechtsverkehr? Oder doch Tod und Plastik? In „Tabuhudler“ nehmen die Grazbürsten Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Zeitgeist auf’s Korn.

Café Rauch, Semriach. 7. 10., 19.30 Uhr. – VAZ Fernitz. 13. 10., Peggau. 20. 10., Mooskirchen. 22. 10. https://www.grazbuersten.at





Die Grazbürsten © Alexander Danner

7. und 8. Oktober 2022

Erntepunkfest – Das große Punkrock-Festival. Am 7. und 8. Oktober wird wieder zum Erntepunkfest geladen. Mit dabei: die Headliner No Fun At All aus Schweden, Knochenfabrik, Rentokill, Pigs Parliament, Bloodstrings, The Rumpled u. v. a.

S. T. R. E. S. S. - Tubes, Mälzerweg 7, Graz. 7. und 8. 10., ab

16 Uhr. Tel. (0316) 871 871-11

The Rumpled © KK

8. Oktober 2022

Literatur und Musik rund um die Liebe. „Love’s in Need of Love Today“ lässt Stevie Wonder seinen Nachrichten übermittelnden DJ in den Äther rufen. Liebe bedarf tatsächlich der Liebe heutzutage. Der Theatermërz fällt in diesen Ruf ein und verstärkt das Anliegen.

DJ Love ist Willi Bernhart.

Theatermërz, Graz. 8., 14. und 15. 10., 20 Uhr.

Tel. (0316) 72 02 72





Willi Bernhart © Peter Pauritsch

8. Oktober 2022

Männer in Stöckelschuhen und Frauenkleidern sind noch immer witzig: Mit „Charleys Tante“ präsentiert die Komödie Graz ein zeitloses, beliebtes Lustspiel. ut, wenn man eine Tante in Brasilien hat! Schon ihr Name ist Musik: Donna Lucia Gabriela d’Alvadorez, geborene Wykeham. Dumm nur: Wenn man sie am dringendsten braucht, ist sie nicht da. Doch Charley und Jack müssen rasch handeln: Denn ohne Anstands-Tante ist die Liebe weg – Amy und Kitty reisen morgen ab. Übermut macht ungeahnte Kräfte frei. Und (fast) alle machen mit: Also, her mit dem Kostüm und rein in die Turbulenzen. Vorurteile und Rollenbilder stehen einen Abend lang Kopf. Und wer ist eigentlich wer? Die Komödie Graz zeigt die wohl berühmteste Verwechslungs- und Travestie-Komödie nach Thomas Brandon in einer Neufassung von Robert Persché.

Komödie Graz, Münzgrabenstraße 36, Graz. Premiere: 8. 10., 19.30 Uhr. Tel. (0316) 80 00





Charleys Tante © Peter Manninger

8. Oktober 2022

Steirisches Boogie Woogie Festival. Der „Boogiemeister of the world“, Axel Zwingenberger, glänzt ein letztes Mal in der Grenzlandsportstätte Arnfels. Mit von der Partie sind Michael Hortig, Cili Marshall und Christian Willisohn.

Grenzlandsportstätte Arnfels. 8. 10., 20 Uhr.

Tel. 0664-24 21 824





Cili Marshall © Rosana Grosso

8. und 9. Oktober 2022

Zweimal Timna Brauer. Timna Brauer & das Vienna Tango Quintet bringen „Nur nicht aus Liebe weinen“ - Minnesang und Drang. Am Sonntag ist dann ist Familienkonzert: "Auf den Spuren des Löwen. Märchen aus Afrika heißt die musikalische Lesung

Greith-Haus, St. Ulrich/Greith. 8. 10., 19.30 Uhr und 9. 10.,

16 Uhr. Tel. (03465) 20 200

Timna Brauer © KK

9. Oktober 2022

„Beethoven meets Fürstenfeld“, Klassik trifft Austropop – wenn STS-Legende Schiffkowitz und Klassik-Aushängeschild Markus Schirmer gemeinsam musizieren, resultiert eine einzigartige Melange aus zwei Genres, die eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnten. Schiffkowitz und Schirmer finden aber einen spielerisch-kreativen Weg des gemeinsamen Musizierens voll unbändiger Spielfreude und der Lust am Außergewöhnlichen.

Orpheum, Graz. 9. 10., 20 Uhr. Tel. (0316) 80 08-90 00

© Christian Jungwirth

9. Oktober 2022

Anlässlich des 60. Geburtstags von Franz M. Herzog präsentiert das Vocalforum Graz unter dem Motto "Himmelslicht" ausgewählte Kompositionen seines künstlerischen Leiters. Auf dem Programm des Komponistenporträts stehen unter anderem die große „Missa lux caelestis“, „The Tyger“ und eine speziell für diesen Anlass komponierte Uraufführung. Michael Aschauer moderiert die beiden Konzerte.

Schlosskirche St. Martin, Graz. 9. 10., 17 und 19.30 Uhr. www.vocalforumgraz.at. Tel. (0316) 28 36 55-220