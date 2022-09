16. September 2022

Das Christoph Irniger Trio (mit Raffele Bossard und Ziv Ravitz) macht mit Gast Loren Stillman den fulminanten Stockwerkjazz-Auftakt.

Jazzmusiker laden gern sich Gäste ein. Und wenn ein Jubiläum vor der Tür steht, geht man mit solchen und einer frischen CD auch gleich auf Tournee. So zieht auch das Christoph Irniger Trio zum 10-jährigen Betriebsjubiläum mit einer erweiterten Frontline durch die Lande. Dazu hat sich der international renommierte Schweizer Tenorsaxophonist Irninger mit Loren Stillman gleich einen US-Kollegen angelacht, der als Stilist am Altsaxophon ein gefragter Mann ist, hat er sich doch als ehemaliger Student solcher Weltmeister wie Lee Konitz und Dave Liebman bestes Rüstzeug erworben.

So komplex das Christoph Irniger Trio auch klingen mag, auf dem neuen Album „Open City“ feiert die schweizerisch-amerikanische Freundschaft (auch der bekannte Schlagzeuger Ziv Ravitz lebt in NYC) jedenfalls das Melodiöse. Sorgfältige Orchestrierung paart sich mit Improvisation, Energie mit Poesie.

Stockwerk, Graz. 16. 9., 20 Uhr. Tel. 0676-31 59 551





16. September 2022

Eine Pionierin der „Neuen Volksmusik“. Christina Zurbrügg ist bekannt für ihre einzigartige Kombination aus Songwriting und zeitgemässem Jodeln; im Quartett schlägt sie Brücken zwischen erdigen Traditionals und urbanen Klangwelten.

Schloss Lind, St. Marein 28, Neumarkt in der Steiermark. 16. 9., 20 Uhr. Tel. (03584) 30 91





16. und 17. September 2022

Zwei tollpatschige Amateur-Ganoven. „Zwei wie Bonnie und Clyde“ entwickelte sich zum Publikumsrenner. Daher bringt die Komödie Graz noch Zusatzvorstellungen der turbulenten Krimi-Komödie. In den Titelrollen sind Stefan Moser und Urs Harnik zu erleben.

Müngrabenstraße 36, Graz. Termine: 16., 17., 23. und 30. 9., jeweils 19.30 Uhr. Tel. 0664- 53 69 770

16. und 17. September 2022

„Ukraine meets Styria in Graz“. V:NM setzt ein Zeichen der Solidarität: 12 Ukrainer kommen nach Graz und erarbeiten mit 25 Steirern 10 Konzerte. Diese werden am 16. und 17. 9. auf die Bühne gebracht. Den Abschluss des Treffens bildet das große 37-köpfige UST United Orchestra.

Auditorium, Joanneumsviertel, Graz. 16. und 17. 9. vnm.mur.at





17. September 2022

Am Samstag rufen die Ramsauer Hüttenwirte wieder zur „Langen Nacht der Almen“. Neben dem Erlebnis der Ramsauer Bergwelt in den Abend- und Nachstunden, locken auch musikalische und kulinarische Genüsse, Handwerk und Brauchtum. Was für ein Idyll, die Almen und Almhütten im Mondschein zu erleben. Nach einer stimmungsvollen Wanderung durch die abendliche Dämmerung, erwarten die Gäste auf den Almhütten musikalische Klänge, kulinarische Genüsse, Kultur, Handwerk und Brauchtum aus der Region.

So ist auf der Glösalm „Knödelabend“ mit Variationen von pikant-vegetarisch bis zu süßen Knödeln. „Alles Käse“ heißt es auf der Walcheralm. Da gibt es eine Führung durch die hütteneigene Käserei mit Verkostung des selbstproduzierten Käses. Auf der Ochsenalm stehen die Hüttengaudi mit Live-Musik und einer Plattlergruppe im Mittelpunkt. Kulinarisches Highlight der Sonnenalm ist die traditionelle Ripperlpfanne; dazu gibt es Weinverkostung vom Weingut Schmölzer. „Auf die Pasta, fertig los!“ ist das Motto der Rösteralm, wo hausgemachte Nudeln je nach Saison verfeinert werden. Musik ist übrigens auf allen Hütten dabei.

17. 9. www.schladming-dachstein.at





17. September 2022

Stadt-Picknick mit Kulinarik, Spielen, Karaoke und Gesprächen. Das Grüne Stadt-Picknick ist diesmal beim Tramway-Museum Graz zu Gast. Da kann man auch gleich mit der Oldtimer-Bim vom Jakominiplatz nach Mariatrost fahren. Dort gibt es Federball, Tischtennis, Spikeball, Straßen- und Brettspiele (mit dem Ludovico-Team). Zur Stärkung warten Pitas, Biosäfte, Kaffee und Kuchen. Das Karaoke wird von der Live-Band „Human Jukebox“ unterstützt. Die Grünen Gemeinderätinnen und Bezirksvorsteherin Astrid Wlach freuen sich zudem auf Austausch und spannende Gespräche.

Mariatroster Straße 204, Graz. 17. 9., ab 10 Uhr. graz.gruene.at





17. September 2022

„Einkehr’n bei den Ölmühlen“. Schon gewusst? Rund 30 bis 35 Kürbisse braucht man für einen Liter Kernöl. Beim traditionellen „Tag der offenen Kernölpressen“ kann man live erleben, wie das „grüne Gold der Steiermark“ entsteht. Und natürlich auch gleich verkosten.

Samstag, 17. 9., 10-17 Uhr. www.oelspur.at





17. September 2022

20-Jahr-Jubiläum am Pferdehof. Das Jubiläum der Kinderreitschule und des Therapiehofes Römerweg wird mit Reitvorführungen, Ponyreiten, Streichelzoo u. v. a. gefeiert.

Römerstraße 97, Höf-Präbach. 17. 9., ab 15 Uhr.

Tel. 0650-59 10 317

17. und 18. September

Aufsteirern: Tradition und Vielseitigkeit. Das größte Volkskulturfest des Landes erobert am Wochenende wieder die Grazer Innenstadt. Heuer findet das Aufsteirern erstmals als zweitägige Veranstaltung statt. Mit traditionellem Klang, nur etwas „vielseitiger“. Dazu gehört viel Blasmusik in ihrer ganzen Bandbreite, im Crossover. Samstagmittag werden bereits zehn Plätze bespielt. Am Sonntag sind es dann sogar 19. Ein „Nachspiel“ folgt am 21. September in den Kasematten, wo die TV-Show auch heuer wieder stattfinden wird.

Auf Fixpunkte wie die Trachtenmeile in der Sporgasse (am Samstag und Sonntag) und den traditionellen Bieranstich am Hauptplatz (am Sonntag) dürfen sich die Besucherinnen und Besucher ebenfalls freuen, wie auf die Hofkonzerte aus dem Vorjahr. So laden im Landhaushof am Samstag um 10 Uhr die Oberlandler zum Kirtag. Im Hof der Wiener Werkstätten können alle vorbeikommen, die selbst musizieren möchten. Neben einem offenen Singen mit Gstanzln, Paschen, Alm- und Jägerliedern, Scherz- und Wirtshausliedern gibt es auch die Möglichkeit, mit dem Steirischen Volksliedwerk gemeinsam zu jodeln und zu tanzen. Der Burghof verwandelt sich indes zur Tanzarena. In Workshops können Tanzbegeisterte und all jene, die es noch werden wollen, bis in die Nacht hinein das Tanzbein schwingen. Samstagabend ab 19 Uhr findet dazu die Polka-, Mazurka- und Walzernacht statt.

Am Sonntag soll der Weltrekord im Walzertanzen geknackt werden. Mitmachen kann jeder, vom Profi bis zum Hobbytänzer im. Start ist um 18 Uhr im Stadtpark auf der Passamtswiese.

Für die kleinsten Besucherinnen und Besucher wird es im Burghof 3 erstmals einen eigenen Familien- und Kinderbereich geben, mit Geschicklichkeitsspielen und kreativen Bastelstationen.

Innenstadt, Graz. 17. und 18. 9. https:// aufsteirern.at

18. September 2022

„Versuch über das Unbegreifliche“. „Wie kann man fröhlich Musik machen, wenn nebenan Krieg ist?“ fragt die styriarte und antwortet mit einem klingenden Statement, mit einem Benefizkonzert für die Ukraine. „Versuch über das Unbegreifliche“ heißt der Abend – so wie das gleichnamige Stück des von Gerd Kühr, das hier uraufgeführt wird. Die Sängerinnen Anna Ihring, Tetiana Miyus, Ekaterina Protsenko und Annette Schönmüller werden dabei vom Studio Percussion begleitet. Kristina Miller spielt davor und danach Bach und Schostakowitsch.

Minoritensaal, Graz. 18. 9., 20 Uhr. Tel. (0316) 82 50 00