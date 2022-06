24., 25. und 26. Juni 2022

Liebe und Blechschaden. Die Theaterrunde-Volksbühne St. Josef zeigt im „Theater im Bauernhof“ ein turbulentes Lustspiel von Hans Gnant. Regie führte Christian Ruck. Die Hinterleitners streiten sich immer wieder um ihr Auto. Toni ist Experte, seine Frau Marianne hat selbstverständlich keine Ahnung. Doch dann hat Toni einen peinlichen Unfall: Fasziniert vom Anblick einer hübschen Anhalterin verwechselt er Bremse und Gaspedal. Ergebnis ist ein Blechschaden mittleren Umfangs am neuen Auto. Diese Blamage muss er natürlich vertuschen. Der Zufall will es aber, dass Marianne am Nachmittag des Unfalltages ihre Schwester mit dem Auto vom Bahnhof abholt – gegen das Bitten und Flehen ihres Mannes – und auch einen kleinen Unfall baut. Die bereits beschädigten Teile werden weiter verbeult und Marianne will das Malheur ebenfalls verheimlichen. Hilfe kommt da von Ferdl Hammerl, der die Sache in einer Nachtschicht aus der Welt schafft. Am nächsten Morgen glaubt Toni seinen Augen nicht zu trauen.

Theater im Bauernhof, St. Josef. Premiere: 24. 6., 20.30 Uhr.

Termine bis 31. 7. theater-im-bauernhof.at Karten: www.oeticket.com

24. Juni 2022

"Ein Spiegelbild der Menschheit". Am 24. Juni wäre Gerhard Roth (1942–2022) 80 Jahre alt geworden. Die Vernissage „Venedig – Ein Spiegelbild der Menschheit“ sollte eine große Geburtstagsfeier werden. Roth hat Venedig viele Male bereist; rund 15.000 Fotos sind dabei entstanden. Mit der Fotoschau und der Präsentation seines philosophischen, dystopischen Romans „Die Imker“ wird nun der große Autor posthum geehrt.

Kulturhaus St. Ulrich in Greith. 24. 6., 18 Uhr. Tel. (03465) 20 2 00

Venedig © Gerhard Roth

24. und 25. Juni 2022

Ein Drag-Weekend in Graz. Die Ausstellung „dragvision – Lebenswelten der Drag-Kunst“ soll Bewusstsein und Akzeptanz für die Kunstform schaffen. Tags darauf veranstaltet Samantha Gold ein Summer-Clubbing mit Stargästen wie Gina-Lisa Lohfink, Janisha Jones u. a.

Vernissage: Barcode, Graz. 24. 6., 19 Uhr. –

Clubbing: Dom im Berg, Graz. 25. 6. Tel. 0676-383 77 18

Samantha Gold © KK

24. bis 26. Juni 2022

Reitturnier auf Schloss Kornberg. Staatsmeisterschaften in Kornberg: Die anspruchsvolle Geländestrecke weckte den sportlichen Ehrgeiz vieler Reiter: 170 Nennungen sind Rekord im Österreichischen Vielseitigkeitssport. Mit dabei: Lisa Held, Harald Siegl, Margit Appelt, Manfred Rust u. v. a.

Truppenübungsplatz HSV, Kornberg. 24. bis 26. 6. Tel. 0664-51 24 224

Lisa Held © KK

25. Juni 2022

„La dolce vita“ in Schloss Retzhof. Das Girardi Quartett und Heide Wartha (Flöte) laden zu einem unterhaltsamen Programm von Händel bis Nina Rota. Das verbindende Motto aller Kompositionen lautet: „La dolce Vita“. Da erklingen Händels Ouvertüre zur Feuerwerksmusik, ein Pachelbel-Kanon, der Ungarische Tanz Nr. 1 von Brahms, Ravels berühmter "Bolero" und Rotas Love Theme aus "Romeo und Julia".

Schloss Retzhof. 25. 6., 10.30 Uhr. Tel. (03452) 82 78 83 01

Girardi Quartett und Heide Wartha © KK

25. und 26. Juni 2022

Reise ins Mittelalter. Am Wochenende findet das traditionelle

Ritterfest auf der Burg Oberkapfenberg mit Ritterkämpfen und Mittelaltermarkt statt. Außergewöhnliche europäische Künstler sind auch heuer zu Gast. Spektakuläre Ritterkämpfe zeigen die aus Film- und Fernsehproduktionen international bekannte Stunt- und Schaukampfgruppe „Merlet“, kunstvolles Fahnenspiel die weltberühmten „Sbandieratori citta di Castiglion Fiorentino“ aus der Toskana. Für musikalische Highlights sorgen die Gruppen „Braagas“, „Uhlenflug“ und „Irregang“. Außerdem zu bestaunen: der Gaukler „Jakobus“, der orientalische Tanz der „Fahima“-Hexen, die Komödianten „Forzarello“, Artisten, Possenreißer und die Greifvogelflugschau. Mittelaltermarkt Speis und Trank dürfen auch nicht fehlen.

Burg Oberkapfenberg. www.ritterfest.net. 25./26. 6., jeweils ab 11 Uhr.

ritterfest © KK

25. und 26. Juni 2022

Mexikanisches Flair im Tanzstück. Ein mitreißendes Tanzstück – inspiriert durch den Tag der Toten in Mexiko – ist „Danza de Los Muertos“ von der Kompanie Dance Production Graz, rund um einer außergewöhnliche Ahnensuche. begsteiger, hf

Orpheum, Graz. 25. 6., 19 Uhr. – 26. 6., 17 Uhr. www.oeticket.com





Danza de Los Muertos © Michaela Begsteiger

25. und 26. Juni 2022

Ponys und Friesen. Pferdefest und Handwerksmarkt mit Österreichs größtem Friesen-Showteam „Moments in Black“ locken am Wochenende auf das Gartenschloss Herberstein. Dazu gibt es Kulinarik, eine Bastelecke, eine Sattelausstellung, Schlossführungen, Fotoshooting mit den Pferden u. a.

www.herberstein.co.at.25. und 26. 6., 11 bis 16 Uhr.

Pferdefest © KK

26. Juni 2022

"Fest der Almrauschblüte" auf der Reiteralm. Der rosarote Almrausch zählt zu den streng geschützten Alpenblumen. Ihm zu Ehren feiert Schladming-Dachstein das „Fest zur Almrauschblüte”. Für Unterhaltung sorgen die „Freistoana z' Gröbming“ – eine Plattler- und Tanzgruppe. Um 13 Uhr startet bei den Junior Trails ein Gleichmäßigkeitsrennen – jeder kann mitmachen und gewinnen. Für Kinder gibt's Kistenstapeln, Schminken und Spielen. Die Ausstellung „Herzliche Urlaubsgrüße“ im Troadkostn wird präsentiert. Und auf den Hütten gibt es Live-Musik und köstliche Schmankerl.

Reiteralm. Schladming-Dachstein. 26. 6., ab 11 Uhr.

Pichler Bläserquartett © KK

26. Juni 2022

Österreichs tropfsteinreichste Schauhöhle, das Katerloch, lädt wieder zur Höhlenführung. Der Weg führt vom imposanten Höhlenportal zur Auslughalle, von der 120 Meter langen Fantasiehalle zu Seeparadies und Zauberreich, Kalkkorallen und Sintervorhängen.

Dürntal 10, Weiz. 26. 6., 14.30 Uhr. Anmeldung: Tel. 0664-48 53 420