Die aus Kärnten stammende Kiki Kogelnik (1935 – 1997) lebte seit 1962 in New York, wo sie ein Atelier mit Sam Francis betrieb. Befreundet mit einer Künstlergruppe um Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Warhol und Tom Wesselmann waren ihre Arbeiten damals schon geprägt von Farben und Kunststoffen, wie sie kennzeichnend für die aufkommende Strömung der Pop Art waren. Unter Einfluss des „Wettlaufs ins All“ entwickelte Kogelnik in den 60er Jahren eine Reihe von bunten und euphorischen Space-Art-Werken, um dann am 21. Juli 1969, dem Tag der ersten Mondlandung, ein „Moonhappening“ in der Wiener Galerie nächst St. Stephan zu veranstalten. Während dieser Vorstellung fertigte Kogelnik 500 „Mondserigraphien“, „gleichzeitig“, hieß es auf den Einladungskarten, „erleben Sie die Landung im Farbfernsehen“.