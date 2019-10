Facebook

Die vom Verein "Styrian Art" organisierten Ausstellungen locken stets viele Besucher an © Robert Cescutti

Um den Verein „Styrian Art“ – kurz „StArt“, der in der Kunst- und Kulturszene im Bezirk Voitsberg eine tragende Rolle einnimmt und vor allem in der Förderung von Nachwuchskünstlern aktiv ist, ist es in den vergangenen Wochen etwas ruhiger geworden. Grund dafür ist, dass mit Ende des heurigen Jahres – auf Wunsch des Vereins „Styrian Art“ – das seit 1996 mit Unterstützung von AMS, der Steirischen Wissenschafts-, Umwelt- und Kulturprojektträger GmbH (StWUK) und des Landes Steiermark durchgeführte, gemeinnützige Beschäftigungsprojekt ausläuft.