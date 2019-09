Popstar Herbert Grönemeyer zeigte sich im Planai-Stadion bester Laune und nahm sich am Nachmittag sogar noch Zeit für ein Eis.

Der allerletzte Stopp der "Tumult"-Tour führte Grönemeyer nach Schladming © Vanray Pictures by Brina

Da staunten die Schladminger nicht schlecht: Am Nachmittag vor seinem Konzert im Planai-Stadion in Schladming düste Herbert Grönemeyer mit dem Mountainbike durch die WM-Stadt und nahm sich sogar noch Zeit für ein genüssliches Eis am Hauptplatz.