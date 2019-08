Konzert mit Sopranistin Theresa Dax und Organist Lukas Hasler bot Besuchern ein Hörerlebnis in der Stiftskirche.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Theresa Dax und Organist Lukas Hasler in der Stiftskirche Vorau © Franz Brugner

Ob des Andrangs platzte die Stiftskirche Vorau beim vom Augustinerchorherrn Elias Kraxner – er hatte am selben Tag feierlich den ewigen Profess abgelegt – organisierten Orgelkonzert fast aus allen Nähten. Dabei traten der 23-jährige Orgel-Virtuose Lukas Hasler und die aus Vorau stammende Jung-Sopranistin Theresa Dax, deren Bekanntheit durch ihr Mitwirken an der „Zauberflöte“-Inszenierung im Römersteinbruch in St. Margarethen enorm gestiegen ist, gemeinsam auf. Das Duo erfüllte die hohen Erwartungen souverän.