Die Serie „Stranger Things“ geht morgen in die dritte Staffel. In Sachen Vermarktung stößt man in eine ganz neue Dimension vor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Team Hawkins: Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Caleb McLaughlin © Netflix

Vokuhila. Allein das Wort hat das Zeug, um lang anhaltende Albträume zu verursachen. Und eines sei gesagt, Falco hatte wie immer recht: „Wer sich an die 80er erinnern kann, hat sie nicht miterlebt.“ Stimmt, denn wer in den 80er-Jahren aufgewachsen ist, der hat Flashbacks. Höchstens. Das liegt natürlich auch daran, dass man aktiv keine Erinnerung an die Zeit haben will.