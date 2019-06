Facebook

Big Little Lies geht in die zweite Staffel © HBO

Wir wissen: In kleinen, scheinbar verschlafenen Orten brodelt es besonders gut und gerne – natürlich unter der Oberfläche. Das verschlafene Städtchen Monterey, das in der Realität ebenso beschaulich ist, wie in der Serie, ist neuerlich Schauplatz der zweiten Staffel einer Serie, die völlig verdient acht Emmys und vier Golden Globes abgeräumt hat: „Big Little Lies“ (ab morgen auf Sky). Nach dem dramatischen Ende der ersten Staffel müssen die Hauptprotagonistinnen, gespielt von Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley und Zoe Kravitz, einen Mord vertuschen. Das wäre einfacher, hätten sie nicht eine Gegnerin, die aus der absoluten Topliga Hollywoods kommt: Meryl Streep. Sie gibt die Schwiegermutter von Celeste (Nicole Kidman) und ist so neugierig wie heimtückisch. Es folgt das, wofür schon die erste Staffel legendär war: kleine, bitterböse Gefechte und psychologische Kleinkriege vor einer atemberaubenden Kulisse.