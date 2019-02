Völkermord in Ruanda"Black Earth Rising": Diese Serie stellt die richtigen Fragen

Facebook

Michaela Coel und John Goodman in "Black Earth Rising" © BBC/Netflix

Auch 24 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda werden immer noch Massengräber gefunden, zuletzt im September, wo man die Gebeine von rund 5400 Menschen ausgegraben hat. Innerhalb von 100 Tagen wurden damals bis zu einer Million Tutsi und gemäßigte Hutu von Angehörigen der Hutu-Mehrheit ermordet.



Schauplatz London. Die Gräuel in Ruanda sind hier, wie anderswo, kein Thema mehr. Doch Kate Ashby (Michaela Coel) trägt sie mit sich, in sich. In Ruanda geboren, hat sie beim Massaker ihre Eltern verloren, eine Britin hat sie adoptiert. Doch die junge, scheinbar selbstbewusste Juristin ist ein Wrack, denn zum Überleben gesellt sich ein anderes Grauen: die Überlebensschuld. Zu viele Fragen sind offen, nicht einmal ihren richtigen Namen weiß sie, „denn es ist auch keiner da, der in wissen könnte“.

